Heubach: Maria Nuding wird 106

Foto: jjm

Mit stolzen 106 Jahren ist Maria Nuding die älteste Einwohnerin Heubachs. Zu diesem Ehrentag gratulierte ihr auch Bürgermeister Dr. Joy Alemazung — und staunte nicht schlecht über die vielen Hobbys der rüstigen Seniorin.

Donnerstag, 22. Dezember 2022

Sarah Fleischer

Geboren als Maria Hägele am 18. Dezember 1916 in Bartholomä, lebte sie 78 Jahre dort, bevor sie 1994 mit ihrem Mann nach Heubach zu ihrem Sohn zog. Inzwischen fühlt sie sich in der Gemeinde unterm Rosenstein sehr wohl — schließlich ist auch der Weg zu ihrer Tochter nach Böbingen kürzer.

Und das sind nicht die einzigen Unternehmungen der 106-​Jährigen. Zweimal die Woche geht sie zur Tagespflege, wo sie die so wichtigen Gymnastikübungen macht, um fit zu bleiben. Ansonsten kann sie sich halbwegs versorgen und ist fit. Regelmäßig liest sie und löst Kreuzworträtsel mit ungebrochener Leidenschaft.



„So eine Mitbürgerin ist wahrlich ein Zeichen des guten Familienumfelds und der gelebten Zuneigung“, sagt Bürgermeister Alemazung.





Was das „Lebenselixir“ der Jubilarin ist und welchen schweren Schicksalsschlag sie schon in jungen Jahren erlebte, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



