Modeboutique „Choserie“ belebt die Bocksgasse

Foto: fg

Am Gmünder Münsterplatz war sie eine Institution, jetzt belebt sie mit ihrer Mode-​Auswahl die Bocksgasse. Gemeint ist Ingrid Wolf, Inhaberin der Boutique „Choserie“. Ihre Spezialität am alten wie am neuen Standort sind ausgefallene Einzelstücke und Accessoires für die Größen 34 bis 58.

Donnerstag, 22. Dezember 2022

Franz Graser

Schon seit zwei Jahren hatte Ingrid Wolf ein kleines Outlet-​Geschäft in der Bocksgasse betrieben, jetzt hat sie dort ihr gesamtes Angebot zusammengeführt. Nicht nur das Platzangebot ist hier größer als am Münsterplatz: Stuckdecken, antike Möbel und Kronleuchter schaffen in der „Choserie“ eine verspielt-​romantische Atmosphäre, die alle anzieht, die etwas anderes als das Normale suchen.







