Ein Solidaritätsfonds für Rehnenhof-​Wetzgau

Archivfoto: hs

Steigende Preise, hohe Inflation: Die Bedürftigkeit ist groß. Auch in der Region. Clemens Beil und Eduard Bertsch wollen vor Ort helfen. In ihrem Stadtteil. Der Flyer zur Aktion wird an diesen Tagen in alle Haushalte verteilt. Darum geht es.

Freitag, 23. Dezember 2022

Alexander Gässler

31 Sekunden Lesedauer



Noch sind nicht alle Details geklärt. Aber vor Weihnachten sollten die Menschen im Rehnenhof und in Wetzgau unbedingt noch erfahren, was vor sich geht. Erst Mitte der Woche wurden die Flyer fertig, die jetzt verteilt werden. „Die derzeitige Inflation, steigende Energie– und Lebensmittelpreise treffen die Menschen unterschiedlich hart“, ist darauf zu lesen. Und: „Die einen können es verschmerzen, die anderen laufen Gefahr, in echte Not zu geraten.“





