SG Bettringen: Trainer Steffen Mädger verlängert

Beim Fußball-​Landesligisten SG Bettringen herrscht frühzeitig Klarheit dazu, wer über diese Saison hinaus als Trainer das sportliche Sagen haben wird. Die SGB um den Sportlichen Leiter Oliver Glass setzt auf Kontinuität und hat mit dem aktuellen Coach Steffen Mädger für die Saison 2023/​24 und damit um ein weiteres Jahr verlängert.

Freitag, 23. Dezember 2022

Benjamin Richter

Wie schon im vergangenen Jahr haben sich Oliver Glass und Steffen Mädger kurz vor Weihnachten darauf geeinigt, dass die SG Bettringen und Mädger in der nächsten Saison die Zusammenarbeit fortsetzen werden.

„Ich fühle mich sehr wohl in Bettringen. Die Mannschaft und der Verein haben mich so gut aufgenommen – das fühlt sich alles richtig an“, begründet Mädger seine Zusage, um im Sommer des kommenden Jahres dann in seine dritte Saison als SGB-​Trainer zu gehen.

In der jungen Mannschaft stecke noch „so viel Potenzial“. Dies sei eine „tolle Aufgabe, die mich reizt“.

Die Vertragsverlängerung gilt unabhängig der Ligazugehörigkeit. Aktuell rangieren die als amtierender Bezirksliga-​Meister aufgestiegenen Bettringer in der zweiten Landesliga-​Staffel nach 19 Spielen mit 20 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz.

„Es war für mich grundsätzlich nicht relevant, ob es am Ende die Landesliga oder die Bezirksliga ist. Das Team und jeder Spieler kann noch viel mehr erreichen.“

„Dies zu entwickeln, ist mein Ding“, so Mädger, der mit seiner Mannschaft in der restlichen Rückrunde den Klassenerhalt realisieren möchte.





