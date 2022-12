Ostalb: Worte zu Weihnachten

Diese Gedanken haben sich die evangelische Dekanin Ursula Richter und ihr katholischer Kollege Robert Kloker zu Weihnachten gemacht.

Samstag, 24. Dezember 2022

„So ein Jahr seit letzter Weihnacht kann Menschen klein machen. Klein an Furcht, an Verzagtheit. Wir erleben, wie wenig ein Mensch gilt. Im Internet. Auf der Straße. Rücksichtslos verfolgen Herrscher eigene Interessen, verbreiten Angst, Mord und Zerstörung. Wir wissen auch, wie viele in diesem Jahr Überlastung und persönliches Leid erfuhren. Wie wird die Welt mit all den Krisen fertig?“, fragt Ursula Richter.





„Wir erleben nach den beiden von der Corona-​Pandemie geprägten Weihnachtsfesten in den zurückliegenden Jahren nun wiederum ein Weihnachtsfest, das von einer ganz besonderen Situation bestimmt ist: Weihnachten mit Krieg, mit Krieg in Europa“, sagt Robert Kloker. „Und in diese unfriedliche Zeit hinein hören wir vielleicht sehr aufmerksam die Worte aus der Geburtsgeschichte Jesu.“

