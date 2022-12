Der echte Bergdoktor von Bartholomä

Dr. Christian Sommer war und ist ein Landarzt aus altem Schrot und Korn. Vor knapp 40 Jahren kamen er und seine Frau Angelika Huber-​Sommer aus der Großstadt nach Bartholomä.

Ein starkes Team, das sowohl mit heiteren als auch ernsten Erinnerungen eine tiefe und respektvolle Verbundenheit mit den schwäbischen Mittelgebirgs-​Menschen pflegt. Auch als 71-​Jähriger ist Dr. Sommer im „Dorf am Rande des Himmels“ als leidenschaftlicher Notarzt und Mitglied der örtlichen Feuerwehr für in Not geratene Mitbürger tätig. Ein waschechter „Bergdoktor“, im Kontrast zur gleichnamigen TV-​Serie. Die Wertschätzung ist in Bartholomä und Umgebung allgegenwärtig. „Unser Christian“, so heißt es bei Wegbegleitern und in der Dorfgemeinschaft kurz und dennoch respektvoll, vor allem dankbar.







Dr. Sommer schmunzelt, wenn er zurückdenkt, als er zusammen mit seiner Frau 1985 den Entschluss fasste, hier auf der rauen Schwäbischen Alb eine Landarztpraxis zu eröffnen. Denn er sei bei einer Beratung seitens der Ärztekammer „gewarnt“ worden: Die Älbler, so hieß es sinngemäß in Stuttgart, seien ein gesunder Menschenschlag und dazu noch sehr stur.







Was der echte Bergdoktor auf der Ostalb erlebt hat — das und Vieles mehr lesen Sie in der Weihnachtsbeilage der Rems-​Zeitung. Und natürlich hier im iKiosk.



