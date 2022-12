Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Schule, Zeugen gesucht

Foto: rz

Zwischen Mittwochmittag und samstagnachmittag brachen Unbekannte in die Friedensschule in Wetzgau ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Sonntag, 25. Dezember 2022

Sarah Fleischer

Die Tat geschah laut Polizei zwischen Mittwoch, dem 21. Dezember, 11Uhr und Heilig Abend, 14.45 Uhr. Unbekannte verschafften sich über die Kellertüre Zutritt in die Friedensschule in Schwäbisch Gmünd, Rehnenhof/​Wetzgau. Derzeit ist noch nicht klar, ob etwas entwendet wurde. Der Sachschaden an der Kellertüre wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/​358 – 0) zu melden.