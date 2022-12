Der Osterbrunnenteam von Schechingen

Foto: dw

Marianne Kolb und Iris Jekel: Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde den Macherinnen die Ehrennadel des Landes Baden-​Württemberg verliehen.

Montag, 26. Dezember 2022

Alexander Gässler

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



In der Weihnachtszeit an Ostern zu denken, ist an sich kein Widerspruch, denn die Geburt Jesu hängt eng mit seinem Tod und seiner Auferstehung zusammen und im christlichen Glauben hat Krippe ohne Kreuz keinen Sinn. An den großen Feiertagen leben die unterschiedlichsten Bräuche auf. In Schechingen wird seit zwanzig Jahren auf dem historischen Marktplatz der Osterbrunnen geschmückt und zwar derart schön mit tausenden handgemalten echten Eiern, dass das mediale Interesse nicht ausblieb, sich im Gegenteil immer mehr steigerte.







Sowohl in der Presse, als auch in Radio und Fernsehen erhält die farbenprächtige Installation in den drei Wochen rund um Ostern so viel Aufmerksamkeit, dass sich Jahr für Jahr ganze Besucherscharen auf den Weg nach Schechingen machen. In diesem Jahr berichtete der SWR eine Woche lang in der Landesschau von den Vorbereitungen, vom Aufbau und von der Einweihung aus Schechingen und auch SWR-​Brauchtumsexperte Dr. Werner Mezger war schon vor Ort.







Wer sich fragt, wie eine kleine Gemeinde in der Lage ist einen der größten Osterbrunnen Süddeutschlands aufzubauen, dem wird der Weg zu den beiden Hauptorganisatorinnen Iris Jekel und Marianne Kolb gewiesen, die in diesem Jahr aus den Händen von Ministerpräsidentengattin Gerlinde Kretschmann die Ehrennadel des Landes Baden-​Württemberg erhielten.







Wie Marianne Kolb und Iris Jekel zu ihrem Hobby kamen und vieles mehr lesen Sie in der Weihnachtsbeilage der Rems-​Zeitung und hier im iKiosk.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



204 Aufrufe

248 Wörter

59 Minuten Online



Beitrag teilen