Bühnentechniker Anatolii Denisyuk: Arbeitsplatz wurde das Ziel von Bomben

Foto: gbr

So gar nicht weihnachtlich ist die Geschichte von Anatolii Denisyuk, einem Theaterprofi aus der Ukraine. Bei der Inszenierung des Stücks „Hilfe die Herdmanns kommen“, an der auch Kinder aus der Ukraine beteiligt waren, kümmerte er sich um die Veranstaltungstechnik.

Dienstag, 27. Dezember 2022

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



Anatolii Denisyuk zeigt auf seinem Handy Videos, wie sich Flammen in jenem Kultur– und Theaterhaus breit machen, das bis vor kurzem noch sein Arbeitsplatz gewesen ist. Die Rede ist von jenem Gebäude in der ukrainischen Stadt Bachmut, wo er als Veranstaltungstechniker für Licht und Ton gesorgt hatte.





Lesen Sie am 27. Dezember in der Rems-​Zeitung die Geschichte eines Mannes, der aus seiner Heimat vor dem Krieg geflohen ist und in Schwäbisch Gmünd Fuß fassen möchte!



349 Aufrufe

115 Wörter

1 Stunde Online



