Dem VfR Aalen stehen schwierige Monate bevor

Foto: Astavi

20 Spieltage hat der Fußball-​Regionalligist VfR Aalen in dieser Saison bereits absolviert. Unter dem Strich stehen 24 Punkte, von denen neun der Insolvenz zum Opfer gefallen sind.

Dienstag, 27. Dezember 2022

Thomas Ringhofer

30 Sekunden Lesedauer



Ruhige Tage, die stehen dem Verein von der Ostalb einmal mehr nicht bevor. Es geht um die Existenz des Vereins und den sportlichen Klassenerhalt in der Regionalliga. Der ist aktuell zwar in greifbarer Nähe. Doch mit nur einem Punkt aus den letzten zwei Spielen in 2022 hätte der Verein den Sprung (aktuell Tabellen-​16., 15 Punkte) raus aus der Abstiegszone bereits schaffen können. Das ärgert auch den Trainer Tobias Cramer.





