Spendenaktion: 1200 Teddys bei Kliniken Ostalb eingetroffen

An den Klinikstandorten in Mutlangen und Aalen sind dieser Tage Teddybären im Wert von 17.000 Euro angekommen. Sie sind bei einer Spendenaktion zusammengekommen, an der sich regionale Unternehmen beteiligt haben, und sollen künftig kleine Patienten trösten.

Dienstag, 27. Dezember 2022

Benjamin Richter

Initiatorin der Spendenaktion ist Tina Morassi (Weinmarkt Grieser), die erneut viele Spender für dieses Projekt begeistern konnte. Die Idee ist 2020 gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann Alfons Wiedemann entstanden, um den Kindern im Krankenhaus ein wenig Freude zu bereiten.

Aufgrund der Pandemie durften die Patienten im Krankenhaus wenig Besuch empfangen, so dass ein kleiner Kuschelpartner für Abwechslung sorgen sollte.





Was der leitende Arzt der Kinderklinik zu der Spende sagt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die Kinder– und Jugendklinik der Kliniken Ostalb in Aalen und Mutlangen darf sich, wie bereits in den Jahren 2021 und 2022, über tierischen Zuwachs freuen. 1200 Teddybären sind vor Kurzem an den Klinikstandorten angekommen und wurden dort freudig in Empfang genommen.

