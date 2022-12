Mini-​WM in Leinzell: Vier Schulen spielen um den Pokal

Was passiert, wenn ein begeisterter Fußballer SMV-​Lehrer ist? Nun, dann trifft man sich an einem Donnerstagnachmittag und richtet ein dreistündiges Fußballturnier für mehrere Schulen aus. Von grandioser Balltechnik bis zum nervenzerreißenden Elfmeterschießen war in der Sporthalle in Leinzell alles dabei.

Mittwoch, 28. Dezember 2022

Alexander Gässler

Steffen Förstner, der am Schulzentrum Leinzell unterrichtet, leitet mit seiner Kollegin Tanja Wiesinger die SMV. Das sind die Klassensprecherinnen und Klassensprecher aller Jahrgänge. Sie organisieren viele Veranstaltungen neben dem Schulalltag. So gab es dieses Schuljahr schon ein Kürbisschnitzen für dieFünftklässler, einen Kinoabend für alle Klassenstufen, Motto-​Tage und eine Nikolausaktion.







Doch Steffen Förstner war dies noch nicht genug, denn alle SMV-​Veranstaltungen waren bisher schulintern. Also wurden alle Schulen im Umkreis zu einem gemeinsamen Fußballturnier eingeladen. Zwei Tage nach Nikolaus empfing die SMV in der Leinzeller Sporthalle die Mozartschule aus Hussenhofen, das St.-Jakobus-Gymnasium aus Abtsgmünd und die Hornbergschule aus Mutlangen. Jede Schule stellte zwei Mannschaften, die Ländernamen angenommen hatten und so gab es Spiele wie Niederlande gegen Kroatien oder Portugal gegen Argentinien.





Nach den Vorrundenspielen und den Finalrunden standen sich im Endspiel Brasilien und England gegenüber – nämlich die Hornbergschule und das Schulzentrum Leinzell. gegenüber. Es war ein spannendes Finale. Die Fans der Mannschaften hatten Banner gebastelt, feuerten ihre Mannschaften an und jubelten bei den Toren.Mit einem 5:4 nach Elfmeterschießen, nahm die Hornbergschule unter viel Applaus den Pokal entgegen. Aber niemand ging an diesem Tag leer nach Hause. Für jede Mannschaft gab es eine Urkunde fürs Klassenzimmer und für jeden Spieler einen Schokoladennikolaus.

