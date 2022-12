Warum das Heimatmuseum in Gschwend jetzt nicht mehr so heißt

Das „Museum Gschwend“ lockt aktuell mit Puppenstuben aus der Vergangenheit und arbeitet an seiner Zukunft. Tatkräftig arbeiten die sieben Ehrenamtlichen an einem neuen Konzept. Am 1. Januar hat das kleine, aber feine Museum in Horlachen wieder offen.

Der Name „Museum Gschwend“ ist neu, das Museum aber noch weitgehend unverändert. „Wir wollen weg vom Namen Heimatmuseum“, sagt Ralf Brix, Vorsitzender des Heimat– und Geschichtsvereins Gschwend. Heimatmuseum, das klingt in den Ohren vieler — vor allem jüngerer – Besucher nach Staub, alten Haushaltsgegenständen und Präsentation auf Rumpelkammerniveau. Ein Bild, das auf die allerwenigsten Heimatmuseen im Allgemeinen und noch weniger auf das Gschwender im Besonderen zutrifft.





Machen Sie mit der Rems-​Zeitung vom 28. Dezember einen „Besuch“ im alten Schul– und Rathaus im kleinen Ort Horlachen — und lassen Sie sich davon inspirieren, diese Präsentation auch selbst zu erleben und einzutauchen in das längst vergessene Alltagsleben früherer Zeiten.



