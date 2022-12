Brand in Industriehalle im Gmünder Gügling

Symbolfoto: gäss

Am frühen Donnerstagmorgen ist in einem im Bau befindlichen Industriegebäude in der Lise-​Meitner-​Straße ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei wurden um kurz nach 3 Uhr verständigt.

Donnerstag, 29. Dezember 2022

Alexander Gässler

Wie die Polizei berichtet, stand der in Holzbauweise errichtete Bau zu der Zeit bereits in Vollbrand. Die Arbeiten der Feuerwehr dauerten bis etwa 7 Uhr. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge könnte eine technische Ursache vorliegen. Andere Hinweise ergaben sich bislang nicht.







Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Vormittag fortgeführt. Der Schaden liegt laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. Verletzte gab es nicht.

