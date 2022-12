Kliniken Ostalb: Kreißsaal bleibt wegen Personalmangel länger zu

Die Kinderkliniken in Aalen und am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd sind derzeit zu mehr als 100 Prozent belegt, das Personal zusätzlich durch krankheitsbedingte Ausfälle belastet. Das hat zur Folge, dass an der St. Anna-​Virngrund-​Klinik Ellwangen frühestens am 9. Januar wieder Kinder zur Welt kommen können.

Donnerstag, 29. Dezember 2022

Benjamin Richter

Im Gegensatz zu vielen Kliniken in Deutschland, sagte ein Klinikensprecher am Donnerstag, weisen die Kliniken Ostalb trotz der aktuellen Hochbelegungsphase keine Patienten aus den Kinderkliniken ab.

Wie die Klinikleitung berichtet, werden sämtliche personellen Kräfte gebündelt, um alle Patienten in den Kinderkliniken versorgen zu können.

Die Öffnung des Ellwanger Kreißsaals muss aufgrund des hohen Patientenaufkommens in den Kinderkliniken deshalb um eine weitere Woche verschoben werden.

Entbindungen sind an der St. Anna-​Virngrund-​Klinik Ellwangen frühestens ab dem 9. Januar wieder möglich. Anstehende Entbindungen, die in Ellwangen geplant waren, können in Aalen und Mutlangen versorgt werden.

Die Klinikleitung bittet alle betroffenen Patientinnen und deren Angehörige um Verständnis.





In der Folge kann der Baby-​Notarztwagen, der die Ellwanger St. Anna-​Virngrund-​Klinik bei geburtshilflichen Notfällen mitversorgt, weiterhin nicht besetzt werden.„Auch wenn es für betroffene Familien und auch unsere Mitarbeiter schmerzt: Die Versorgung der kleinsten Patienten in unseren Kinderkliniken in Aalen und Mutlangen muss in der aktuellen Situation oberste Priorität sein“, berichtet der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Prof. Dr. Ulrich Solzbach.

