Klaus Eilhoff, der Mann mit den vielen Talenten, wird 80

Dank seiner Vielseitigkeit, dem Faible für die Kultur und einem phänomenalen Gedächtnis hat sich der frühere Leiter des Kultur– und Informationsamts der Stadt große Anerkennung verdient.

Samstag, 03. Dezember 2022

Gerold Bauer

Klaus Eilhoff ist ein Mann, der aus der zweiten Reihe heraus Projekte zum Laufen bringt. Ganz vorne im Rampenlicht stehen andere, aber er hält im Hintergrund die Fäden in der Hand, kümmert sich um die Organisation und sorgt dafür, dass die Akteure zusammen kommen. So hat er ab 1978 als Mitarbeiter der Stadt Gmünd in verschiedenen Funktionen agiert, so macht er es seit dem Eintritt in den Ruhestand immer noch.





