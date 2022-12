RS-​Virus: Volle Betten an den Kliniken Ostalb

Foto: picture alliance/​dpa | Marijan Murat

Das RS-​Virus beschäftigt in Deutschland Eltern, Kinderärzte und Kliniken. Die Stationen sind voll, die Wartezimmer der Praxen ebenfalls. Auch an den Kliniken Ostalb ist die Situation alles andere als entspannt.

Samstag, 03. Dezember 2022

Sarah Fleischer

47 Sekunden Lesedauer



An den Kliniken Ostalb ist die Situation angespannter: „Wir sind über 100 Prozent belegt, an beiden Standorten Mutlangen und Aalen“, beschreibt Chefarzt Dr. Jochen Riedel, Chefarzt der Kliniken für Kinder– und Jugendmedizin.

Warum die Welle dieses Jahr so früh und so heftig ist und was bei einer Infektion zu tun ist, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.