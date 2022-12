Trainer von Malaika Mihambo gibt in Gmünd sein Wissen weiter

Beim Nikolauslehrgang in der Großsporthalle in Schwäbisch Gmünd lauschten am Samstagvormittag 130 aktive und angehende Leichtathletik-​Jugendtrainer dem Vortrag von Weitsprung-​Bundescoach Ulrich Knapp. Er stellte verschiedene Übungen aus dem Trainingsprogramm von Olympiasiegerin Malaika Mihambo vor.

Samstag, 03. Dezember 2022

Benjamin Richter

Schon als Zwölfjähriger, blickte Ulrich Knapp eingangs zurück, sei er in seinem damaligen Verein im Saarland erstmals als Trainer tätig gewesen. Somit könne er aus einem inzwischen 50-​jährigen Erfahrungsschatz schöpfen, davon ist er vier Jahrzehnte lang als hauptamtlicher Trainer tätig gewesen.

Neben der Olympiasiegerin, Weltmeisterin und mehrmaligen deutschen „Sportlerin des Jahres“ Malaika Mihambo hat Knapp in seiner Laufbahn weitere Leichtathletik-​Größen wie Shanta Ghosh, Christian Reif und Bianca Kappler gecoacht.

Ulrich Knapp gab den 130 wissbegierigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zehn Prinzipien an die Hand, die seines Erachtens nach bei jeder Trainingskonzeption Anwendung finden sollten. Dazu gehören die Variation der Trainingsbelastungen, der langfristige Trainingsaufbau und die aus dem Spitzensport abgeleitete Superkompensation, deren Vorzüge sich mit einem maßgeschneiderten Trainingsplan aber auch bereits jugendliche Leichtathleten zunutze machen können.





