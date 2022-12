Wetzgaus Turner sichern sich DM-​Bronze

Foto: Zimmermann

Die Bundesligaturner des TV Wetzgau haben die Saison erfolgreich beendet. Im kleinen Finale der deutschen Meisterschaften in Neu-​Ulm sicherte sich die Mannschaft von Paul Schneider Bronze. In einem bis zum letzten Gerät dramatischen Wettkampf gewannen die Wetzgauer am Ende mit 37:27 gegen die KTV Straubenhardt.

Samstag, 03. Dezember 2022

Thomas Ringhofer

30 Sekunden Lesedauer





An ihrem Paradegerät, den Ringen, drehten die Wetzgauer dann aber richtig auf und ließen Straubenhardt keine Chance (10:0).

Den ausführlichen Bericht mit Stimmen zum Wettkampf lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Einen spannenderen Saisonausklang hätte man sich nicht wünschen können. Von Beginn an präsentierten sich beide Riegen auf Augenhöhe. So stand es zur Halbzeit nach drei Geräten 12:12-Unentschieden. Auch nach dem fünften und vorletzten Gerät hatte kein Team einen Vorteil, denn es hieß 27:27.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



198 Aufrufe

120 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen