Wissen: Wenn Kinder unter Atemnot leiden ist Alarm angezeigt

Kinderarztpraxen und –kliniken sind derzeit wegen Atemwegserkran– kungen überlastet. Was hilft Eltern mit kranken Kindern jetzt weiter? Wo geht man hin, wenn beim Kinderarzt niemand das Telefon abnimmt?

Samstag, 03. Dezember 2022

Gerold Bauer

zung erhalten?





Was die Experten dazu sagen, lesen Sie am 3. Dezember in der Rems-​Zeitung!

Das Kind hustet und fiebert. DieTemperatur ist so hoch wie selten. Die Tele–fonleitungen beim Kinderarzt sind ständigbelegt, die Notaufnahmen überfüllt. Eltern,deren Nachwuchs von der Welle der heftigenAtemwegsinfekten erfasst ist, sind verunsi–chert: Wo können sie trotz der Überlastungim kindermedizinischen Bereich Unterstüt–

