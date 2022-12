Brand im Gügling: Polizei stoppt Ermittlungen

Wegen Einsturzgefahr haben die Kriminaltechniker die Arbeit am Brandort abgebrochen. Die Brandursache soll später über die Versicherung geklärt werden.

Freitag, 30. Dezember 2022

Alexander Gässler

Am frühen Donnerstagmorgen war im Rohbau eines Holzbaubetriebs im Industriegebiet Gügling in Gmünd ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte dank ihres schnellen Eingreifens einen Vollbrand verhindern. Der Schaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt.





Wie Bienert erläutert, werden die Untersuchungen aber fortgesetzt – über die Versicherung, die einen Sachverständigen beauftragen wird. Er soll in Zusammenarbeit mit der Polizei herausfinden, wie es zu dem Brand gekommen ist.





Laut Polizeisprecher Holger Bienert gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung, sondern es ist weiter von einer technischen Ursache auszugehen. Die Ermittlungen am Brandort sind ihm zufolge nicht ungefährlich. Die Kriminaltechniker seien nicht weit gekommen, sagt er. Grund: Die Decke droht herabzustürzen.Gegen 3 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Bei ihrem Eintreffen stand ein Teil der Holzkonstruktion des zukünftigen Verwaltungs– und Büroanbaus in Flammen. Eine Holzbauirma aus einem Gmünder Stadtteil wollte eigentlich im Frühjahr aus bislang gemieteten Räumen in ihren Neubau im Industriegebiet an der Lise-​Meitner-​Straße ziehen.

