Theater, Tanz und Ehrungen bei der Nikolausfeier des TGV Horn

Foto: Ramona Emer

Lustige Sprüche von den drei Königen, abgestimmte Choreografien der Tanzgruppen und zahlreiche Auszeichnungen für sportliche Errungenschaften: Bei der Nikolausfeier in der Gögginger Gemeindehalle gab es für die Gäste viel zu lachen und zu staunen. Zugleich bereitet sich der Verein auf ein großes Jubiläum vor.

Freitag, 30. Dezember 2022

Alexander Gässler

Wer geehrt wurde und welches Jubiläum beim TGV ansteht — das und mehr lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.







Den Auftakt machte die Kindertheatergruppe „Jungspunde der Horamer Schulhausbehne“ mit dem Theaterstück „Die Heiligen Drei Könige im Schwabenland“. Die Königsfamilie bekommt am späten Abend unerwartet Besuch von den heiligen drei Königen. Diese sind auf der Suche nach dem neugeborenen König aus Nazareth, bringen aber nichts als Zweifel in die Königsfamilie, da diese nicht wie die drei Könige, sondern wie die drei Drogendealer aussehen. Vor allem König Herodes verzweifelt an der Geschichte der drei Besucher und bringt das Publikum zum Lachen. Mit großem Talent und lustigen Sprüchen zeigten die Kinder des TGV Horn ihr Können, vor allem im Schwäbisch-​Sprechen.

