Ausflugstipp: Bauern– und Technikmuseum in Eschach-​Seifertshofen

Wer die Technikgeschichte erkunden möchte, ist im Schwäbischen Bauern– und Technikmuseum in Eschach-​Seifertshofen an der richtigen Adresse. Die Privatsammlung umfasst Exponate aus den Gebieten Landwirtschaft, Verkehr und Militär — und zwar in einer solchen Fülle, dass gleich mehrere Museen damit bestückt werden könnten.

Samstag, 31. Dezember 2022

Franz Graser

Straßenbahnwaggons, Feuerwehrfahrzeuge und Oldtimer, Flugzeuge, Hubschrauber und Militärfahrzeuge sowie landwirtschaftliche Maschinen und Kleingeräte faszinieren nicht nur die Technikbegeisterten. Aber auch die Freunde des klassischen Heimatmuseums kommen in Seifertshofen auf ihre Kosten — und zwar in den Werkstätten ländlichen Handwerks und den Wohnstuben, in denen sich bäuerliches Leben der Vergangenheit erleben lässt. Das rührige Museumsteam sorgt dafür, dass sich in den Ausstellungshallen und auf dem Freigelände immer wieder etwas tut und sich auch wiederholte Besuche lohnen.







Das Schwäbische Bauern– und Technikmuseum ist auf deine-​ostalb sowie hier und auf komoot zu finden.





