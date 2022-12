Silbernes Meisterjubiläum in Pfersbach

Foto: hkul

Die Handwerkskammer zeichnet 381 Betriebe der Region aus. Darrunter die Flaschnerei von Thomas Ummenhofer. Das Handwerk sei fest verwurzelt in der Region, betont Hauptgeschäftsführer Mehlich. Es sichere die Versorgung der Menschen und biete sichere Arbeitsplätze.

Samstag, 31. Dezember 2022

Alexander Gässler

34 Sekunden Lesedauer







Wofür die Flaschnerei Ummenhofer geehrt wurde und mehr, lesen Sie im iKiosk der Rems-​Zeitung



Mehr als 20 000 Handwerksbetriebe mit rund 120 000 Beschäftigten sichern langfristig die Versorgung der Menschen zwischen Ostalb und Bodensee mit wichtigen handwerklichen Dienstleistungen. Sie backen an 365 Tagen im Jahr Brot, verkaufen Fleisch und Wurst, schneiden Haare, passen Brillen und orthopädische Schuheinlagen an und bringen effiziente Energietechnik auf die Dächer und in die Keller der Kundinnen und Kunden. Viele Handwerksbetriebe werden über Generationen geführt. Damit sind die Betriebsinhaberinnen und –inhaber wichtige Arbeitgeber vor Ort, Steuerzahler, Ausbilder und erste Anlaufstelle für Verbraucherinnen und Verbraucher.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



164 Aufrufe

139 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen