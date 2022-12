Sonderbeilage „Jahresrückblick 2022″: Ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende

Foto: ks

Die zwölfseitige Sonderbeilage „Jahresrückblick 2022″ der Rems-​Zeitung zeigt noch einmal, was in der Region wichtig war im abgelaufenen Jahr. Denn auch in Schwäbisch Gmünd und Umgebung haben die Krisen des Jahres 2022 Spuren hinterlassen. Ein Kalendarium hält fest, was vom Januar bis Dezember für Gesprächsstoff sorgte. Die Beilage ist in der heutigen Ausgabe der Rems-​Zeitung enthalten.

Samstag, 31. Dezember 2022

Franz Graser

Ausführliche Artikel widmen sich der Wirtschaft und lassen die kulturellen Höhepunkte des Jahres Revue passieren. Auf zwei Seiten finden Leserinnen und Leser zudem einen Überblick über die sportlichen Highlights des Jahres 2022. Landrat Dr. Joachim Bläse und Schwäbisch Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold blicken zudem aus ihrer persönlichen Sicht zurück und nach vorne. Eine Bilderseite mit Impressionen des Jahres 2022 rundet die Sonderbeilage ab.







Die Jahresrückblick-​Beilage ist hier im digitalen Format zu finden.







