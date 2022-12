Tickets für Gmünder Neujahrsempfang waren heiß begehrt

Foto: Zimmermann

Am Sonntag, 8. Januar, findet in Schwäbisch Gmünd mit dem traditionellen Neujahrsempfang der offizielle Aufgalopp für das neue Jahr statt. Der Empfang gilt als einer der festlichen und kulturellen Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Stadt. Innerhalb kurzer Zeit waren die Eintrittskarten, die am Silvestermorgen kostenlos am Eingang des Prediger verteilt wurden, vergeben.

Samstag, 31. Dezember 2022

Franz Graser

30 Sekunden Lesedauer



Dem Vernehmen nach fanden sich die ersten Interessenten für die Tickets bereits um 8.30 Uhr beim Prediger ein. Eine gute Stunde später, um 9.40 Uhr, standen etwa 100 Menschen an, um die begehrten Freikarten zu bekommen. Beginn der Kartenausgabe war um 10 Uhr. Jeder Besucher erhielt jeweils zwei Tickets. Innerhalb weniger Minuten waren alle Karten verteilt. Wer nicht rechtzeitig vor Ort war, ging mit leeren Händen wieder nach Hause.

