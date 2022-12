Alkoholfahrt endet in Seitenlage

Ein Betrunkener ist am Samstagabend in Großdeinbach im Auto unterwegs gewesen und beendete die Alkoholfahrt in durchaus auffälliger Art und Weise.

Sonntag, 04. Dezember 2022

Benjamin Richter

Wie die Polizei mitteilt, kam der 40-​Jährige kurz nach 20 Uhr in der Wetzgauer Straße, auf Höhe der Hausnummer 43, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer.

Dabei kippte der Wagen um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss und vermutlich der Wirkung weiterer Drogen stand. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

