Briefaktion der Johanniter Seniorenhäuser: Senioren ein Lächeln senden

Die Johanniter-​Pflegewohnhäuser am Rosenstein starten eine Brief– und Postkartenaktion zur Weihnachtszeit. Mit Briefen und Postkarten können Menschen aus der Region den Bewohnerinnen und Bewohnern noch bis 19. Dezember eine Freude bereiten.

Sonntag, 04. Dezember 2022

Benjamin Richter

Für viele Seniorinnen und Senioren hat der Advent einen besonderen Stellenwert. Das Glück über ein paar geschriebene Zeilen ist entsprechend groß: „Ich bin sicher, dass die Weihnachtspost ein Lächeln auf die Gesichter zaubern und Kraft in der dunklen Jahreszeit spenden wird“, betont Jutta Krauß.

Die guten Wünsche werden in der Woche vor Weihnachten an die Bewohnerinnen und Bewohner nach einem Losverfahren verteilt. Der Aufruf ist Teil einer bundesweiten Weihnachtspost-​Aktion der Gesellschaft Johanniter Seniorenhäuser GmbH, an der sich zahlreiche Einrichtungen aus ganz Deutschland beteiligen.

Die Briefe können bis zum 19. Dezember an folgende Adresse gesendet werden: Johanniter-​Pflegewohnhaus Haus Kielwein, Ziegelwiesenstraße 8 in 73540 Heubach. Auch eine Abgabe vor Ort ist möglich. Dafür kann am besten der Briefkasten am Eingang genutzt werden.





Im Advent steht das Miteinander im Fokus. Die Johanniter-​Pflegewohnhäuser im Bereich Rosenstein rufen die Menschen aus der Region dazu auf, Seniorinnen und Senioren Briefe und Postkarten zu übersenden, um ihnen in der Winterzeit eine Freude zu machen: „Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich sehr über kleine Aufmerksamkeiten. Das haben wir schon bei ähnlichen Aktionen gesehen“, erklärt Einrichtungsleiterin Jutta Krauß.

