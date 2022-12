„Bündnis Klinikerhalt“: Gründung in Gmünd

Foto: tv

In Schwäbisch Gmünd soll am Mittwoch, 14. Dezember, um 19 Uhr im Gasthaus „Neue Welt“ (Rechbergstraße) ein „Bündnis Klinikerhalt“ gegründet werden. Das sind die Hintergründe.

Dienstag, 06. Dezember 2022

Thorsten Vaas

1 Minute 44 Sekunden Lesedauer



Im Gmünder Raum steige Enttäuschung vieler Bürgerinnen und Bürger angesichts des Vorhabens von Landrat Joachim Bläse und wohl auch einer Mehrheit im Kreistag in Sachen Klinik, heißt es in einer Mitteilung von Sebastian Fritz, Stadtrat der Linken. Man habe lange darauf vertraut, dass die Bürgerschaft in die Diskussion einbezogen werde, betont Fritz. Nun stelle man fest, dass dies wohl erst nach weiteren Beschlüssen Ende des Jahres geschehe. Dies sei inakzeptabel. Die Beschwichtigungen des Landrats, man mache nichts ohne die Bevölkerung, seien nicht mehr glaubhaft, so Fritz weiter.

Nachdem die Öffentlichkeit von den Plänen der Klinikreform im Ostalbkreis erfahren hatte, nehme man den Prozess so wahr, als ob man Bürgerinnen und Bürger notgedrungen einbeziehe. „Bürgerinnen und Bürger wollen informiert werden, aber sie wollen auch das Gefühl haben, ihre Argumente und ihre Fragen vortragen zu können – und das bei einem offenen Prozess, dessen Ende nicht schon durch den Landrat und seine Kreisverwaltung vorgegeben werden.“ Daher erwarte man die Herausnahme der Entscheidung aus der Haushaltsdiskussion und die Umsetzung der zugesagten Regionalkonferenzen.

Aus Sicht der Bündnis-​Initiatoren ist es schwer zu glauben, dass das Milliardenprojekt „Klinik-​Neubau“ die finanzielle Schieflage im Gesundheitswesen des Ostalbkreises lösen wird. Hinzu kommen Bedenken, ob mit einer Zentralklinik die schnelle Hilfe in Notfällen gesichert werde. Gemeinsam wolle die Initiative den Weg für ein Bürgerbegehren auf Kreisebene öffnen. Fritz fragt: „Warum wurde bis heute das vom Kreistag beschlossene Konzept der Spezialisierungen nicht umgesetzt?“

Nicht nur Linke sind in dieser Sache aktiv. Die SPD sammelt am Mittwoch, 7. Dezember, von 9 bis 12 Uhr auf dem Gmünder Wochenmarkt Unterschriften für eine gute und wohnortnahe Gesundheitsversorgung im Raum Gmünd. Man sehe durch den Vorschlag des Landrats zur Neuorganisation der Gesundheitsversorgung den Standort des Stauferklinikums und die wohnortnahe Gesundheitsversorgung gefährdet. Die Gmünder SPD setzt sich für zwei starke Klinikstandorte ein.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



582 Aufrufe

416 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen