Der Nikolaus zu Besuch in Lorch-​Waldhausen

Der Nikolaus kommt seit drei Jahren an seinem persönlichen Feiertag mit einem modernen „Schlitten“ in den Lorcher Stadtteil und bringt allen Kindern im Alter bis zehn Jahren eine kleine Überraschung vor die Tür.Dieser Schlitten ist allerdings etwas Besonderes

Dienstag, 06. Dezember 2022

Sarah Fleischer

Es handelt sich bei diesem „Schlitten“ nämlich um ein weihnachtlich geschmücktes Quad. Dieses Gespann begleitet mit seinem Lastenfahrrad der evangelische Ortsgeistliche, Pfarrer Lukas Golder, der den Kindern bei dieser Gelegenheit eine schöne Advents– und Weihnachtszeit wünschte. Diese Idee, kleine Kinder am Nikolaustag in der Gemeinde mit Kleinigkeiten zu beschenken, wurde in der Pandemie-​Zeit aus der Taufe gerufen. Der Nikolaus und seine Helfer von der Evangelischen Kirchengemeinde Waldhausen und dem Handharmonika-​Club Waldhausen mit dem Vorsitzenden Heiko Cammerer waren auch in diesem Jahr fleißig. Die Ehrenamtlichen haben mit Hilfe von gespendetem Geld 170 Tüten mit süßen Überraschungen sowie den „Schlitten“ gepackt.







