Großes Defizit bei den Kliniken Ostalb

Foto: tv

Die Kliniken Ostalb werden auch 2023 aller Wahrscheinlichkeit tiefrote Zahlen schreiben: Mit 20 Millionen Euro kalkuliert der Vorstand im kommenden Jahr. Landrat Joachim Bläse ärgert sich besonders über die Krankenkassen.

Dienstag, 06. Dezember 2022

Thorsten Vaas

39 Sekunden Lesedauer



Finanz-​Vorstand Thomas Schneider berichtete von einem 26 Millionen Euro schweren Defizit im aktuellen Jahr, das der Landkreis ausgleichen müsse. Unter anderem liegt das an geringeren Erlösen wegen eines Rückgangs der Fallzahlen um bislang 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und um 15,4 Prozent im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie sowie an Bettensperrungen und OP-​Schließungen. Die starke Belastung des Personals habe dazu geführt, dass 30 Prozent mehr Mitarbeiter als im Vorjahr ausgefallen seien. Auch die Inflation und die Zunahme der Energiekosten hinterlassen ihre Spuren im Budget. Auch im kommenden Jahr sieht es nicht gerade besser aus. Die Kliniken bleiben wohl in tiefroten Zahlen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



262 Aufrufe

158 Wörter

44 Minuten Online



Beitrag teilen