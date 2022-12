Ehrung für langjährige Zusteller der Rems-​Zeitung

Foto: fleisa

Sie sorgen dafür, dass die Zeitung morgens pünktlich auf dem Frühstückstisch liegt – die Austrägerinnen und Austräger. Für ihre Arbeit bei Wind und Wetter werden langjährige Beschäftigte jährlich von der Rems-​Zeitung geehrt. Eine von ihnen ist Sandra Molfetta aus Straßdorf.

Mittwoch, 07. Dezember 2022

Sarah Fleischer

Wenn Sandra Molfetta und ihr Mann aufstehen, schlummern die meisten wohl noch friedlich in ihren Betten. Um drei Uhr morgens klingelt der Wecker, dann heißt es aufstehen, Zeitungen einpacken und Post sortieren und los geht’s.



Seit 25 Jahren sind sie und ihr Mann bereits Zeitungsausträger, ans Aufhören aber denken sie noch lange nicht. „Mein Mann und ich sind uns einig: Wenn die Gesundheit es zulässt, dann machen bleiben wir auch nach unserer Rente weiter Austräger.“

Stephan Scholz und Marco Brunner von der Rems-​Zeitung überbrachten Sandra Molfetta darum ein Präsent für ihre langjährige Tätigkeit als Zustellerin. „Verlässliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Sie sind eine wertvolle Unterstützung für unseren Betrieb. Dafür danken wir Ihnen“, sagte Scholz.



