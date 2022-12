Tödlicher Verkehrsunfall: Zweieinhalb Jahre Haft für Angeklagten

Archiv-​Foto: smm

Fahren unter Alkoholeinfluss ist. Im Fall, der nun vor dem Amtsgericht Gmünd verhandelt wurde, kam es, so die Staatsanwaltschaft, zum „worst case“: Ein Mensch starb, einer wurde schwer verletzt.

Mittwoch, 07. Dezember 2022

Sarah Fleischer

Der schwere Unfall hatte sich auf der Hauptstraße in Obergröningen in der Nacht des 25. September 2021 ereignet. Der Unfallverursacher saß mit 1,8 Promille am Steuer und war mit rund 70 Kilometern pro Stunde innerorts erst gegen zwei junge Männer und dann gegen zwei Autos geprallt. Einer der beiden Fußgänger starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Der andere Mann wurde schwer verletzt, ein weiterer leicht. Dem Unfallverursacher wird fahrlässige Tötung in einem Fall, fahrlässige Körperverletzung in zwei Fällen sowie vorsätzliche Gefährung des Straßenverkehrs vorgeworfen.