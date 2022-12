Unfall B29 Hussenhofen: Ein Verletzter

Archiv-​Foto: rz

Auf der B29 auf Höhe Hussenhofen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall. Laut Polizei wurde eine Person verletzt.

Donnerstag, 08. Dezember 2022

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



Der Unfall habe sich gegen 14.40 Ihr am Donnerstag auf der B29 Höhe Hussenhofen im Gegenverkehr ereignet, so die Polizei. Dabei sei eine Person verletzt worden. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.





Update 15.55 Uhr: Der Unfallverursacher war laut Polizei in Richtung Stuttgart unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geriet und einen entgegenkommenden LKW streifte. Der Fahrer des PKW wurde leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 30.000 Euro. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.



511 Aufrufe

108 Wörter

1 Stunde Online



