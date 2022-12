Bürgerinformationsabend zur Gemeinschaftsunterkunft auf dem Elisabethenberg Waldhausen

Foto: msi

Landrat Dr. Joachim Bläse, Bürgermeisterin Marita Funk und Mitarbeitende des Landratsamts informierten bei der Versammlung die interessierte Bevölkerung zur kommenden Eröffnung einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete. Bläse bat eindringlich um ein gutes Miteinander.

Freitag, 09. Dezember 2022

Sarah Fleischer

50 Sekunden Lesedauer



Nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine war die Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft zunächst riesig. Viele boten ihre Unterstützung an, spendeten oder stellten Wohnraum zur Verfügung. Etwa 3500 Ukrainerinnen und Ukrainer sind inzwischen im Ostalbkreis angekommen, 90 davon leben derzeit in Lorch. Doch mittlerweile wird der Wohnraum knapp und nach wie vor kommen Menschen hier an, so dass nun neue Strukturen geschaffen werden müssen. Konkret wird die ehemalige Einrichtung der Diakonie Stetten ab Beginn des neuen Jahres für die Unterbringung ertüchtigt und ausgestattet. Ziel ist die Inbetriebnahme der Gemeinschaftsunterkunft ab dem Frühjahr 2023.