Heubacher Kugelmarkt: Die Glasprinzessin gibt sich die Ehre

Foto: Stadt Lauscha

Am dritten Adventswochenende kommt der Kugelmarkt aus der thüringischen Glasmacherstadt Lauscha in die schwäbische Partnerstadt Heubach. In Lauscha wurden 1847 die ersten Christbaumkugeln aus Glas hergestellt. Das war damals billiger, als den Baum mit echten Früchten zu schmücken. Am Samstag, 10. Dezember, und Sonntag, 11, Dezember, dreht sich in Heubach rund ums Schloss alles um gläsernen Weihnachtsschmuck.

Freitag, 09. Dezember 2022

Franz Graser

33 Sekunden Lesedauer



Eröffnet wird der Markt am Samstag, 11 Uhr, von Heubachs Bürgermeister Dr. Joy Alemazung, seinem Amtskollegen Norbert Zitzmann aus der Partnerstadt Lauscha, und der Lauschaer Glasprinzessin Janice Müller-​Blech. Seit 1992 wird in Lauscha eine junge Frau zur Glasprinzessin gekrönt, die entweder selbst das Glasbläserhandwerk erlernt hat oder aus einer Glasbläserfamilie stammt. Die Prinzessin repräsentiert die Lauschaer Glasbläsertradition sowohl regional als auch überregional.





Weitere Informationen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



