Wie geht es dem Einzelhandel in Gmünd vor Weihnachten?

Foto: fleisa

Die Weihnachtszeit ist für Einzelhändler traditionell eine der umsatzstärksten Zeiten im Jahr. Für die ersten Adventswochenenden 2022 allerdings zieht der Handelsverband Baden-​Württemberg eine durchwachsene Bilanz. Lief es in Schwäbisch Gmünd besser?

Freitag, 09. Dezember 2022

Sarah Fleischer

36 Sekunden Lesedauer





Das Geschäft lief dieses Jahr nur schleppend an, das ergab eine Umfrage des Handelsverbands Baden-​Württemberg (HBW) unter Händlerinnen und Händlern.Allerdings rechne man mit einem leichten Aufwärtstrend, wenn es weiter auf Weihnachten zugehe. Beim Handels– und Gewerbeverband Schwäbisch Gmünd (HGV) sieht es ähnlich aus. „Aufgrund der nicht-​winterlichen Temperaturen im Oktober und Anfang November lief das Geschäft etwas schlechter als sonst“, bilanziert HGV-​Vorstand Andreas Schoell. Da es nun Richtung Weihnachten gehe, kämen die Kunden langsam „in Stimmung“. Winterliche Temperaturen, wie sie für die kommenden Tage angekündigt sind, befeuerten dies ebenfalls.





