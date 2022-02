Helmut Schwimmbeck im Ruhestand: Ein Netzwerker der ersten Stunde

Mehr als 35 Jahre war Helmut Schwimmbeck Fachbereichsleiter bei der VHS, seit 1994 stellvertretender Leiter. Neben der Netzwerkarbeit und dem Organisatorischen war ihm vor allem eines immer wichtig: Der Mensch. Am Montag hatte Schwimmbeck seinen letzten Arbeitstag.

Dienstag, 01. Februar 2022

Nicole Beuther

Warum VHS-​Leiterin Ingrid Hofmann ihn als Netzwerker der ersten Stunde bezeichnet und was Helmut Schwimmbeck in all den Jahren ein besonderes Anliegen war, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung, zu lesen auch im iKiosk.



Wohl von keinem Büro der Stadt lässt sich der Blick aufs Gmünder Münster so sehr genießen wie von Helmut Schwimmbecks Büro. Wirklich Zeit, sich an diesem Anblick zu erfreuen, hatte der stellvertretende VHS-​Leiter in den vergangenen Jahren aber nicht. Zum einen ist sein Arbeitsplatz der anderen Büroseite zugewandt, zum anderen war Schwimmbeck in all den Jahren sehr viel unterwegs.

