Heubacher HV: 22:28 gegen TSV Bartenbach

Foto: Zimmermann

Das Heimspiel gegen den favorisierten viertplatzierten TSV Bartenbach hat der auf Tabellenplatz zehn stehende Handball-​Bezirksligist Heubacher HV mit 22:28 (11:12) verloren.

Dienstag, 01. Februar 2022

Alex Vogt

22 Sekunden Lesedauer







Den ausführlichen Spielbericht des Heubacher HV lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 2. Februar.



In einem lange Zeit ausgeglichenen Bezirksliga-​Spiel hat der gastgebende Heubacher HV erst am Ende geschwächelt und trotz großem Kampf eine verdiente, aber zu hoch ausgefallene 22:28-Niederlage hinnehmen müssen.Die Heubacher ließen sich in den ersten 30 Minuten nicht abschütteln und gestalteten die erste Hälfte bis zum 11:12-Pausenstand ausgeglichen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



94 Aufrufe

89 Wörter

36 Minuten Online



Beitrag teilen