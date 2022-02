Kirchen in Gmünd: Vermehrt Austritte in 2021

In Bayern bereitet man sich nach Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens auf eine Welle von Kirchenaustritten vor, die Standesämter in Gmünd und Umgebung vermelden ebenfalls steigende Zahlen. Dekan Robert Kloker fordert Aufklärung und Aufarbeitung der Missbrauchsfälle.

Dienstag, 01. Februar 2022

Sarah Fleischer

Allein in der Schwäbisch Gmünder Kernstadt traten letztes Jahr 215 Menschen aus der Kirche aus, 2020 waren es noch 123. In Umlandgemeinden werden ebenfalls rasante Anstiege gemeldet.



„Es ist nicht so exorbitant wie in Bayern, aber es macht sich deutlich bemerkbar“, so der katholische Dekan Robert Kloker aus Schwäbisch Gmünd. Er könne das Entsetzen über die Missbrauchsskandale nachvollziehen, auch dass viele Menschen als Konsequenz aus der Kirche austräten. Dennoch appelliert Kloker: „Der Wandel kann nur von innen heraus kommen, und da brauchen wir Kirchenmitglieder, die diesen Wandel mit anpacken.“

Die evangelische Dekanin Ursula Richter sieht ebenfalls eine Zunahme an Autritten , auch wenn in ihrer Gemeinde nicht so stark betroffen sei. Sie beobachtet ein gesamtgesellschaftliches Phänomen: „Es ist nicht mehr selbstverständlich, Teil von etwas zu sein.“ Hier liege ein Traditionsabbruch vor, der schon seit mehreren Jahren existiere.





Was die Kirchen nach Einschätzung der beiden Dekane tun können, um die Flut an Austritten zu mildern, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



