Norbert Barthle feiert 70. Geburtstag

Foto: Archiv

Wenn er nicht gerade politisch Karriere gemacht hätte, dann vermutlich im Skizirkus: Norbert Barthle, ehemaliger Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Backnang-​Schwäbisch Gmünd, zuletzt Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, und eben ein begeisterter Skifahrer. Am Dienstag feiert er seinen 70. Geburtstag.

Dienstag, 01. Februar 2022

Thorsten Vaas

37 Sekunden Lesedauer



Es konnte durchaus vorkommen, dass Kanzlerin Angela Merkel ihn auch mal am Wochenende anrief, wie etwa an jenem Sonntagmorgen, als sie Barthle einen neuen Posten anbot. Er sollte Staatssekretär werden im BMZ, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ein Job, der mit Reisen verbunden war. Er sagte zu, obwohl er eigentlich nicht mehr so oft reisen wollte. Schließlich habe er in seiner Karriere viel gesehen und erlebt, seit er 1998 das Direktmandat für die CDU errang und für den Wahlkreis Backnang-​Schwäbisch Gmünd in den Bundestag einzog. Und damit länger im Bundestag saß als die Anruferin jenes Sonntagmorgens.





Mehr über Barthle und seinen Werdegang lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



168 Aufrufe

150 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen