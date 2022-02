Ritz im B26 in Gmünd: Wiedereröffnung für März geplant

Die Türen der B26-​Manufaktur sind wie gewohnt geöffnet, auch den Kaffee können die Kunden nach wie vor genießen — das beliebte Ritz-​Restaurant jedoch hat seit fast zwei Monaten geschlossen. Über die Gründe hat die RZ mit Gesellschafter Carsten Weller gesprochen.

Dienstag, 01. Februar 2022

Nicole Beuther

Das Ritz, das sich inmitten der ehemaligen Ritz-​Pumpenfabrik in der Becherlehenstraße in der Manufaktur B 26 in Gmünd befindet, erfreute sich stets großer Beliebtheit. Mit Beginn der Pandemie wurden die Besucherzahlen dann weniger. Als einen Grund nennt Weller die Kapazität der Tische, die — um die Corona-​Verordnung einzuhalten — auf 50 Prozent reduziert werden musste. Geblieben ist auf der anderen Seite die große Fläche des Ritz insgesamt. Angesichts dessen sei es bei 30 bis 40 Leuten am Tag absolut unwirtschaftlich gewesen, weiter zu öffnen. „Wir haben entschieden, die Reißleine zu ziehen“, so Weller.





Wie es weitergeht und unter welchen Voraussetzungen Weller das Ritz — möglichst im März — wieder öffnen möchte, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



