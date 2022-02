„Spaziergänge“: Gmünder Stadtspitze soll Haltung zeigen

Rund 200 Menschen folgen dem Aufruf zur Kundgebung für ein solidarisches Miteinander im Ostalbkreis. Polizei und Ordnungsamt riegeln Johannisplatz großräumig ab. Bei nasskaltem Wetter kamen weniger „Spaziergänger“ als zuletzt

Dienstag, 01. Februar 2022

Absperrgitter in der Gmünder Bocksgasse: Die „Spaziergänger“ mussten an diesem Montag einen kleinen Umweg machen. Grund: Die Initiative für ein solidarisches Miteinander hatte zur Gegenkundgebung auf dem Johannisplatz aufgerufen. Polizei und Ordnungsamt waren stark vertreten. Mannschaftswagen versperrten Zugänge, Beamte begleiteten den Montagszug zu Fuß und im Streifenwagen. Es gab immer wieder Durchsagen, sich an die städtischen Auflagen zu halten.

