DJK Gmünd: Heimspiel gegen Tübingen

Foto: Zimmermann

Nach einer Spielpause am vergangenen Wochenende empfangen die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd am Samstag, 19 Uhr, den favorisierten Förderverein Tübinger Modell in der Straßdorfer Römersporthalle.

Donnerstag, 10. Februar 2022

Alex Vogt

39 Sekunden Lesedauer



Corona-​Infektionen in der Mannschaft des Heidelberger TV haben für die Absage des am vergangenen Samstag angesetzten Auswärtsspiels der DJK Gmünd gesorgt. Eine Woche später sieht es danach aus, dass das DJK-​Heimspiel gegen den Förderverein Tübinger Modell stattfinden kann. „Stand jetzt ja“, sagt Hannes Bosch an diesem Donnerstag dazu. „Stand jetzt nein“, beantwortet der Gmünder Trainer die Frage, ob es bei der DJK oder dem Gegner aus Tübingen Corona-​Fälle gibt.

Mit dem Förderverein Tübinger Modell (12 Spiele/​26 Punkte) kommt der Tabellendritte der Regionalliga Süd am Samstag nach Straßdorf. Auf dem Papier geht die sechstplatzierte DJK Gmünd (13 Spiele/​17 Punkte) als Außenseiter in diese Partie.







101 Aufrufe

158 Wörter

48 Minuten Online



