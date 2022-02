Gmünd steht erneut an einem Wendepunkt

Grafik: Göppinger

OB Richard Arnold und Kämmerer René Bantel haben den ersten Gmünder Doppelhaushalt vorgestellt. Weil die Einwohnerentwicklung zuletzt stagnierte, will die Stadtspitze neue Weichen stellen – und nimmt eine hohe Neuverschuldung in Kauf.

Donnerstag, 10. Februar 2022

Alexander Gässler

37 Sekunden Lesedauer



Richard Arnold ist schon lange im politischen Geschäft. Aber ein solches Maß an „tiefer Verunsicherung in der gesamten Breite unserer Gemeinschaft“ hat der Gmünder OB noch nie erlebt. Was die Menschen seiner Meinung nach umtreibt? Sie hätten die Nase voll, sagt er – „von der zunehmend planlos und oberlehrerhaft wahrgenommenen Pandemiebürokratie“ und „von den Diktatur– und Widerstandsschwurbeleien maßlos selbstüberschätzter Realitätsleugner“. Aber: „Mit beidem habe ich nichts am Hut.“

Also soll die Politik die Pandemie endlich hinter sich lassen und den Menschen wieder Perspektiven bieten. Dazu braucht es laut OB schwäbische Tugenden wie Tüftlergeist und Ingenieurskunst — und den Technologiepark Aspen.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



150 Aufrufe

150 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen