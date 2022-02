Inzidenz in Baden-​Württemberg: Ostalbkreis und Zollernalbkreis an der Spitze

Foto: picture alliance /​CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

2.202,4: Am Donnerstag verzeichnet der Ostalbkreis die zweithöchste 7-​Tage-​Inzidenz in Baden-​Württemberg. Nur für den Zollernalbkreis weist das Landesgesundheitsamt mehr Infektionen je 100.000 Einwohner aus. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich um ein Vielfaches höher.

Donnerstag, 10. Februar 2022

Thorsten Vaas

1 Minute 47 Sekunden Lesedauer



Seit Ende Januar ist das Landratsamt bei der Erfassung der Corona-​Fälle im Rückstand. Die Omikron-​Variante führte im Ostalbkreis zu einem „rapiden Anstieg der Infektionen“ mit mehreren Hundert Positivbefunden täglich, hieß es vergangene Woche aus dem Landratsamt (mehr dazu: Ostalbkreis: Warum die Inzidenz nicht stimmt ). Nach und nach werden diese Fälle nun erfasst — was Auswirkungen auf die Inzidenz hat. Die ist in den vergangenen Tagen massiv gestiegen, am Donnerstag errechnete das Landesgesundheitsamt für den Ostalbkreis einen Wert von 2.202,4 (+ 1192 Infektionen im Vergleich zum Vortag — hier geht es zum Lagebericht ). Es ist der zweithöchste Wert in Baden-​Württemberg hinter dem Zollernalbkreis mit einer Inzidenz von 2.258. Unerwartet kommen die hohen Fallzahlen nicht. Experten hatten einen solchen Anstieg vorhergesehen, es gab Modellrechnungen, auch für den Ostalbkreis (unter Omikron: Eine Modellrechnung für den Ostalbkreis ).Tatsächlich könnten die Fallzahlen deutlich höher sein. Wahrscheinlich sind sie es sogar. Das Robert-​Koch-​Institut geht nach wie vor von einer Dunkelziffer mit dem Faktor zwei aus (via RND: RKI-​Chef Wieler hält Brandrede: die wichtigsten Aussagen erklärt ), da gut 50 Prozent der Infektionen asymptomatisch verliefen, wie zuletzt auch das „ Office for National Statistics “ aus Großbritanninen herausgefunden hat. Legt man diese Annahme zu Grunde, müsste man von einer doppelt so hohen, tatsächlichen Inzidenz ausgehen. Etwa drei bis vier Wochen lassen sich mit Modellrechnungen, die unter anderem Erkenntnisse aus zwei Jahren Pandemie einbeziehen, betrachten. Ein Modell von Analyst Dirk Paessler, das auch die Rems-​Zeitung im Januar verwendet hat, geht von einem neuen Höchststand um den 20. Februar aus.Trotz hoher Fallzahlen verläuft Omikron für Genesene, Geimpfte und insbesondere Geboosterte häufig milder als bei früheren Virusvarianten. Nichtsdestotrotz bringt das Schwierigkeiten mit sich, etwa in der kritischen Infrastruktur. In der vergangenen Woche beispielsweise gab es im Haus Kielwein der Johanniter in Heubach einen Corona-​Ausbruch, wobei es sich ausnahmslos um milde Krankheitsverläufe gehandelt habe, heißt es auf Anfrage der Rems-​Zeitung aus dem Pflegeheim (mehr dazu: Coronaausbruch in Pflegeheim: „Nur milde Verläufe“ ). Auch in Essingen waren die Fallzahlen plötzlich angestiegen, was allerdings nicht auf ein größeres Ausbruchsgeschehen zurückzuführen sei, wie die Aalener Nachrichten berichten und sich auf Aussagen aus dem Landratsamt stützen. Der Anstieg in Essingen könne ebenfalls mit der Tatsache zusammenhängen, dass der Kreis den Rückstand nacherfasst. Bis Ende der Woche solle dieser Prozess abgeschlossen sein.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



200 Aufrufe

429 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen