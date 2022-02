Symbolbild

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern kam es am Mittwochabend am Bahnhof in Aalen. Ein 20-​Jähriger, der schlichten wollte, bekam einen Faustschlag ins Gesicht — er ging bewusstlos zu Boden.

Donnerstag, 10. Februar 2022

Nicole Beuther

43 Sekunden Lesedauer



Zeugenaussagen zufolge traten die Unbekannten allesamt auf den am Boden liegenden Mann ein. Auch eine 34-​jährige Frau, die daraufhin ins Geschehen eingriff, um die Tätlichkeiten zu beenden, wurde durch Schläge gegen das Bein und ins Gesicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizei lag der 20-​Jährige noch immer ohne Bewusstsein am Boden. Ein 19 Jahre alter Mann, der offenbar an den Schlägen beteiligt war, wurde vor Ort noch von der Polizei vorläufig festgenommen. Das Polizeirevier Aalen hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die weiteren Täter, die an der Schlägerei am Bahnhof in Aalen um 19 Uhr beteiligt gewesen waren. Einer von ihnen wird wie folgt beschrieben: kräftige Figur, ca. 175 bis 180 cm groß, dunkler Pullover. Zwei weitere Angreifer trugen einen schwarzen Pullover mit Kapuze und einen weißen Pullover, ebenfalls mit Kapuze.