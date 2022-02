Ortsvorsteher Tickert freut sich, dass der „Hirsch“ in Bettringen wieder aufmacht

Foto: gbr

Ein bereits im Stadtteil bekannter und dort wohnender Gastwirt, der aus Nepal stammt, wird den „Hirsch“ in Bettringen übernehmen und will mit Spezialitäten aus seiner Heimat sowie mit schwäbischen Gerichten seine Gäste bewirten. Ortsvorsteher Karl-​Andreas Tickert freut sich sehr darüber.

Freitag, 11. Februar 2022

Gerold Bauer

30 Sekunden Lesedauer



Als im September des vergangenen Jahres bekannt wurde, dass das beliebte Gasthaus „Hirsch“ in Bettringen schließt und vielleicht sogar für immer geschlossen bleibt, war dies auch für die Vereine ein harter Schlag. „Es gibt zwar im Ort noch einige Speiselokale, aber eine klassische Dorfwirtschaft gibt es nicht mehr“, sagte Ortsvorsteher Karl-​Andreas Tickert im Gespräch mit der Rems-​Zeitung.





Was den „Hirsch“ in Bettringen auch historisch bedeutsam macht und wie es dort nun weitergehen soll, steht am 11. Februar in der RZ!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



71 Aufrufe

121 Wörter

26 Minuten Online



Beitrag teilen