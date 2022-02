Polizisten bringen schwer verletzten Biber in eine Auffangstation in Aalen

Vermutlich von einem Pkw erfasst wurde ein Biber am Donnerstagabend in Aalen. Beamte des Polizeireviers brachten ihn in eine Auffangstation.

Freitag, 11. Februar 2022

Nicole Beuther

Eine Fahrt im Streifenwagen erlebte ein Biber am Donnerstagabend. Ein Anrufer hatte der Polizei gemeldet, dass sich das Tier im Bereich der Friedrichstraße entlang der Fahrbahn schleppte. Vermutlich war der Vierbeiner von einem Pkw erfasst und hierbei schwer verletzt worden. Der Biber wurde daher von Beamten des Aalener Polizeireviers eingefangen und im Polizeiauto in eine Auffangstation gebracht.

