„Schwanen“-Projekt verzögert sich

Foto: nb

Die Vereinigte Gmünder Wohnungsbaugesellschaft will die Traditionsgaststätte in der Vorderen Schmiedgasse neu beleben, hinkt aber dem eigenen Zeitplan hinterher. Die Gebäude mussten neu vermessen werden. Das hat Zeit gekostet.

Freitag, 11. Februar 2022

Alexander Gässler

„Wir ziehen es durch“, sagt Celestino Piazzza. „Wir bleiben dran.“ Aber es geht nicht ganz so schnell wie der Geschäftsführer der VGW selbst gedacht hat. 2022 wollte er die Gaststätte wieder eröffnen. Das scheint inzwischen fraglich. Hauptgrund für die Verzögerung ist die Scheune. Genauer: deren Konstruktion. Piazza will sie erhalten. Das Problem: Beim Umbau wird in die Konstruktion eingegriffen – und es gibt für die Scheune keine Pläne.



Wie die VGW das Problem gelöst hat und wie es beim „Schwanen“ weitergeht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



